Zürich: Kurz vor dem Gerichtsprozess – Kran-Kletterer tot aufgefunden

Die Aktion hielt ganz Zürich in Atem und sorgte für Zugverspätungen in der ganzen Schweiz: Am 16. Mai 2022 stieg ein Mann auf einen Baukran in Zürich-Oerlikon und verschanzte sich dort für über zwölf Stunden. Er entfachte mehrere Feuer auf dem Kran, die von der Feuerwehr mit einem Hubretter gelöscht werden mussten. Unter anderem stand auch die Führerkabine des Krans in Flammen. Aus Sicherheitsgründen wurden die nahegelegenen Tram-, Bus- und Zuglinien am Bahnhof Oerlikon blockiert.