Kurz vor Reunion – Paul Cattermole mit 46 Jahren überraschend gestorben

Der Sänger wurde tot in seinem Zuhause im englischen Dorset aufgefunden. (Hier in einem Bild aus September 2006)

Paul Cattermole (in einem Bild aus 1999) ist am 6. April 2023 im Alter von 46 Jahren gestorben.

Ein Mitglied der englischen 90er-Jahre-Popband S Club 7, Paul Cattermole, ist tot. Der 46 Jahre alte Brite sei am Donnerstag tot in seinem Zuhause im englischen Dorset aufgefunden worden, hiess es am Freitag in einem Statement der Familie, das der britischen Nachrichtenagentur PA vorliegt. «Mit grosser Trauer teilen wir den unerwarteten Tod unseres geliebten Sohnes und Bruders Paul Cattermole mit», schrieben Cattermoles Angehörige darin.