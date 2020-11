«Treffen Sie niemanden»: In Österreich kommt es zu strengen Corona-Massnahmen. Kanzler Kurz kündete am Samstag einen harten Lockdown bis zum 6. Dezember an.

Am Samstag kündete Östereich einen zweiten Lockdown an. Die Regierung um Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) verkündete die Massnahmen am Samstag bei einer Pressekonferenz in Wien. Geschäfte und Schulen müssen dann schliessen, das Verlassen des privaten Wohnraums ist nur aus triftigen Gründen wie Grundbedürfnissen, der Arbeit, der Hilfe etwa für Angehörige und zur Erholung im Freien erlaubt.