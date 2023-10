Kurzarbeit abgelehnt – Similasan baut 27 Stellen ab

Grund dafür ist ein Verkaufsstopp von homöopathischen Augentropfen in den USA.

27 von 130 Stellen am Hauptsitz verschwinden.

Nach Entlassungen bei Dormakaba, Rieter, Google und weiteren Firmen folgt der nächste Stellenabbau: Der Aargauer Hersteller von homöopathischen Mitteln Similasan baut 27 von total 130 Stellen am Hauptsitz in Jonen ab. Insgesamt beschäftigt Similasan etwa 140 Mitarbeitende.

Similasan werde die Betroffenen individuell begleiten und den Stellenabbau so sozialverträglich wie möglich durchführen, wie es in einer Medienmitteilung heisst. Begründet wird der Abbau mit den wirtschaftlichen Entwicklungen in den USA.