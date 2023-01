Kurzarbeit statt Einsätze für Therapeuten – Patienten leiden

Krankenkassen zahlen nicht mehr : Kurzarbeitsgeld statt Einsatz für Therapeuten – Patienten leiden

Weil mehrere Krankenkassen Therapeuten in Weiterbildung nicht mehr entschädigen, werden zahlreiche hilfsbedürftige Patienten alleingelassen. Obwohl es viel zu tun gäbe, sollen die Fachleute statt zu arbeiten nun Kurzarbeitsentschädigung erhalten.

1 / 4 Therapeuten in Weiterbildung werden von vielen Kassen nicht mehr entschädigt. Pexels Nun wollen Betreiber von entsprechenden Praxen für die Fachleute Kurzarbeitsgelder. Pexels Kassen, die dem Verband Santésuisse angehören, weigern sich, Therapeuten in Ausbildung zu entschädigen. Santésuisse

Darum gehts Der herrschende Notstand an Plätzen für psychotherapeutische Behandlungen verschärft sich.

Grund ist, dass viele Krankenkassen Therapeutinnen und Therapeuten in Ausbildung nicht mehr entschädigen.

Nun beantragen deren Arbeitgebende Kurzarbeitsgelder.

In der Schweiz mangelt es an Plätzen für psychotherapeutische Behandlungen: Gerade für Jugendliche und Kinder mit psychischen Erkrankungen gibt es zu wenig Angebote, während die Nachfrage seit einigen Jahren kräftig gewachsen ist. So stieg etwa die Anzahl Mädchen und Frauen im Alter von zehn bis 24 Jahren, die wegen psychischer Störungen stationär behandelt werden mussten, von 2020 bis 2021 um 26 Prozent, wie neue Zahlen des Bundesamtes für Gesundheit BAG zeigen.

Doch seit Anfang Jahr ist die Lage noch schlechter geworden. Denn seit Anfang Jahr bezahlen Krankenkassen, die dem Verband Santésuisse angehören, die Therapie durch Psychologen in klinischer Ausbildung nicht mehr, wie die Zeitungen der Tamedia berichten. Das bedeutet, dass diese Fachkräfte ihre Patientinnen und Patienten nicht mehr betreuen können – und führt zur bizarren Situation, dass sie mangels Praxiserfahrung auch ihre Ausbildungen nicht abschliessen können.

Kurzarbeitsgelder statt Arbeit

Nun haben betroffene Anbietende solcher Therapien beim Bund um Kurzarbeitsentschädigung ersucht, um ihren Therapeutinnen und Therapeuten weiterhin Lohn zahlen zu können. «Unsere Mitarbeitenden hätten Arbeit und würden gerne arbeiten, nur zahlen viele Kassen deren Leistungen nicht mehr», wird dazu Inga Köster zitiert, Chefpsychologin der Praxisgemeinschaft im Zentrum in Interlaken. «Statt dass Psychotherapeuten ihre Patientinnen und Patienten betreuen, müssen wir die Arbeitslosenversicherung belasten.» In Interlaken sind nun 87 Personen betroffen, die bis anhin von drei Psychologen betreut wurden.

Warst du schon einmal in Psychotherapie? Ja, ich befinde mich in einer. Ich habe schon mehrere hinter mir. Ich hatte einmal eine. Nein, das brauchte ich noch nie.

Auch in der psychotherapeutischen Praxis Asto in Emmenbrücke sind zwei Psychologinnen in Weiterbildung betroffen. Leidtragende sind rund 50 Patientinnen und Patienten, die laut dem Geschäftsführer ihre Therapieplätze verloren. Und dies könne gravierende Folgen haben, wie Asto-Chef Ivan Bergamin angibt: «Eine der Patientinnen ist nach dem Therapieabbruch in eine derart schwere Krise geraten, dass eine Hospitalisierung in der Psychiatrie unumgänglich wurde.» Betroffen sind auch Kinder und Jugendliche, denen zur Behandlung Medikamente wie Ritalin verschrieben wurden – die Rezepte müssten jeweils monatlich erneuert werden.

Entstanden ist die Situation laut Santésuisse, weil die gesetzlichen Grundlagen für die Vergütung von Personen in Weiterbildung fehlen. Seit anfangs Jahr werden die Leistungen der Therapeuten nicht mehr vom Arzt abgerechnet, sondern diese müssen sie selbst in Rechnung stellen, wenn sie ärztlich angeordnet wurden. Laut Santésuisse fallen aber Personen in Weiterbildung nicht unter dieses Vergütungsmodell. Nun fordern Experten wie Bergamin, dass das BAG sich der Sache annimmt und Klarheit schafft.

Keine News mehr verpassen Mit dem täglichen Update bleibst du über deine Lieblingsthemen informiert und verpasst keine News über das aktuelle Weltgeschehen mehr.

Erhalte das Wichtigste kurz und knapp täglich direkt in dein Postfach.