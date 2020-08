Domi 24.08.2020, 11:44

Hmm was wär passiert wenn wir alle einfach 14 Tage in denn richtigen Lockdown gegangen wären und ein Reiseverbot ausgesprochen hätten füt sagen wir ein Jahr oder bis es ein Heilmittel gibt und die Pandemie so die Theorie so ausgemerzt hätten, anstatt jetzt über 6 Monate es herum schleppen, und so Kosten generieren die nicht Nötig sind. Eh ja man muss Politiker sein...