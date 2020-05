Kurzarbeit soll auf 18 Monate ausgedehnt werden können

Was ist Kurzarbeit?

Ein Unternehmen kann vorübergehend die Arbeitszeit der Angestellten reduzieren oder den Betrieb ganz einstellen, wenn die Firma in nicht vom Arbeitgeber zu verantwortende wirtschaftliche Not gerät. Bei mehr als zehn Prozent Arbeitsausfall spricht man von Kurzarbeit. Die Massnahme gilt als Instrument in Krisenzeiten, um Arbeitsplätze zu erhalten.