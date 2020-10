Kurze Cardigans — und wie du sie ohne Frieren trägst

Über die letzten Monate haben wir uns an den Komfort von weicher Kleidung gewöhnt. Wie der neue Trend von c ropped Cardigans, auch Micro Cardigan genannt, verspricht, bleiben die Kleidungsstücke diese Saison soft.

Der Aufstieg des c ropped Cardigan beweist, dass das 2000er-Revival in der Mode noch nicht vorbei ist. So mögen sich viele von uns noch an den Bolero erinnern, sozusagen der kleine Bruder vom Micro Cardigan.