Duell gegen Servette fällt aus : Kurzfristige Spielabsage – EHC Biel muss in Quarantäne

Nur gut eine Stunde vor Anpfiff muss der ECH Biel wegen zwei Corona-Fällen das Spiel gegen Genf-Servette absagen. Auch am Samstag kann wohl nicht gespielt werden.

Wegen eines Coronafalls fällt das für Freitagabend angesetzte Spiel zwischen dem EHC Biel und Genf-Servette aus. Bereits am Donnerstagabend wurde Stürmer Toni Rajala positiv auf das Corona-Virus getestet, am Freitag fiel auch der Test von Michael Hügli positiv aus.

Der Berner Kantonsarzt schickt die Bieler darum bis auf Weiteres in Quarantäne. Biel-CEO Daniel Villard sagte dem «Journal du Jura», dass auch das Spiel am Samstag gegen Lausanne abgesagt werden müsse. Eigentlich hätte der EHC Biel am Freitagabend um 19.45 Uhr zu Hause Servette-Genf empfangen.