Hochwasser: Wann du dein Auto nutzen kannst und warum Elektroautos weniger anfällig sind

Youtube und Co. sind voller Videos, in denen Wasserdurchfahrten Autos ruinieren. Denn das passiert weit schneller als gedacht, höchstens «echte» Geländewagen (nicht aber SUVs) vertragen das gut. Deshalb gilt: Im Zweifel solltest du auf dem Trockenen bleiben. Schon, weil die Teil- oder Vollkasko das geflutete, parkierte Auto (ausser, die Region war bereits ein gefährdetes Gebiet) ersetzt , ein grob fahrlässig selbst ins Wasser gelenktes Auto aber meist nicht. Ab Wasserstand auf Höhe der Sitzpolster oder bei Wasser im Motor ist es meist ein Totalschaden.

Reicht das Wasser bis knapp zum Fahrzeugboden (oft 15 bis 20 Zentimeter), kannst du es meistens wagen; reicht es bis auf Höhe Türschwellen, lieber nicht. Im Wasser nur Schritttempo fahren, nie stehenbleiben und bei alledem konstant Gas geben. So unterhaltsam Wasserfontänen sind: Das fatale Aus kommt, wenn die Wasserwalze in den Motorraum eindringt und die Elektrik lähmt, den Lufteinlass des Motors flutet oder mitunter, wenn man vom Gas geht und Wasser in den Auspuff dringt. Ganz wichtig: Geht der Motor aus, nicht wieder starten! Dann muss ein Abschleppwagen her, sonst verschlimmert man den Schaden noch.