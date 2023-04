«Bin soeben eineinhalb bis zwei Stunden in einem Zug von Frick nach Möhlin gestanden. Der Zug machte einen Nothalt aufgrund einer Kollision mit einem mir nicht bekannten Objekt», schrieb ein News-Scout um 17.12 Uhr an 20 Minuten. «Die Lokomotive wurde stark beschädigt und die Frontscheibe komplett zerstört.» Der Zug habe keinen Strom mehr. Deswegen seien alle Passagiere in Möhlin in einen Extrazug umgestiegen, der nach Basel SBB fahre. Der Unfallzug sei von einer Diesel-Lokomotive abgeschleppt worden.