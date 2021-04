Kurzsichtigkeit mag harmlos klingen. Sie ist es aber ganz und gar nicht. Tatsächlich kann sie zu echten medizinischen Problemen führen. Sie gilt als Risikofaktor für eine ganze Reihe von Augenerkrankungen. An Veränderungen an der Makula und am Grauen und Grünen Star leiden Kurzsichtige häufiger. Vor allem aber ist die Gefahr einer Netzhautablösung besonders gross. Dabei handelt es sich um einen augenärztlichen Notfall, der in der Regel operativ behandelt werden muss.

Zu viel und zu naher Handykonsum, zu wenig Sonnenlicht.

Ein weiteres Problem: Wer viel Zeit zuhause verbringt, bekommt zu wenig helles Tageslicht ab. Stattdessen sind die Augen künstlichem Bildschirmlicht ausgesetzt. Ein Umstand, der ebenfalls die Gefahr einer Kurzsichtigkeit heraufbeschwört, wie Forscher schon im Jahr 2018 im Fachjournal «Nature Genetics» berichteten. Der Vergleich zeigt, wie gross der Unterschied zwischen Drinnen und Draussen ist: Während im Freien an sonnigen Tagen auch im Schatten eine Lichtstärke von etwa 10’000 Lux herrscht, sind es in Klassenräumen und Kinderzimmern meist nur 500 Lux.

Augen kann und sollte man trainieren

Um dem Problem Herr zu werden haben einige Länder damit begonnen, an den Schulen die Pausen unter freiem Himmel zu verlängern oder gezielt Freizeitaktivitäten draussen zu fördern, schreibt Nzz.ch . Expertinnen und Experten empfehlen zudem, in regelmässigen Abständen die Augen bewusst zu entlasten.

Konkret soll man alle 20 Minuten für mindestens 20 Sekunden ein Objekt fokussieren, dass sich in mindestens sechs Metern Entfernung befindet, so die Fachleute von Fight for Sight, einer Wohltätigkeitsorganisation für Augenheilkunde und Blindheit in Grossbritannien. Dies soll dabei helfen, einer Überlastung der Muskulatur im Auge entgegenzuwirken. Zudem soll man sich zwei Stunden täglich im Freien aufhalten.

Die Tipps sollten auch Erwachsene beherzigen. Denn in der Pandemie leiden nicht nur die Augen der Jungen, wie eine Untersuchung von Fight for Sight zeigt: Von den 2000 befragten Personen gaben rund 38 Prozent an, seit Beginn der Pandemie eine signifikante Verschlechterung ihrer Sehfähigkeit festgestellt zu haben: Es falle ihnen schwerer, Texte zu lesen, die sie zuvor problemlos entziffern konnten. Ausserdem berichten einige Personen davon, häufiger an Kopfschmerzen und Migräne-Anfällen zu leiden und in dunklen Lichtverhältnissen schlechter zu sehen.