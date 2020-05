Aktualisiert 21.04.2020 09:46

Auf Instagram

Kuschelt Janosch jetzt mit Manuela Frey?

Im Februar hat sich Janosch Nietlispach von seiner Freundin getrennt. Jetzt zeigt sich der Ex-Bachelor mit einer blonden Frau auf Insta – und die trägt einen interessanten Pulli.

von kfi

1 / 10 Ex-Bachelor Janosch Nietlispach lehnte sich am Montag an eine blonde Frau – etwa an die Schulter von Manuela Frey? Der Hoodie könnte sie verraten. Instagram Fest steht: Allein genoss Janosch seinen Frühlingsausflug nicht. Instagram Manuela Frey lebt und arbeitet seit Jahren in New York – und blieb trotz Coronavirus in ihrer Wahlheimat. Instagram

Seine Follower sahen ihn in den vergangenen Wochen vor allem an einem Ort: zu Hause. Janosch Nietlispach (31) teilte sein Single-Quarantäne-Leben gern auf Instagram. Er demonstrierte, wie er in seiner Stube und oder auf seiner Terrasse fleissig trainierte. Wie er sich gesundes Essen zubereitete. Oder er präsentierte seinen mit jedem Tag definierteren Body.

Am Montag zog es den Ex-Bachelor nun für einmal in die Natur. Und das offenbar nicht allein: In einem Story-Eintrag lehnt sich Janosch an die Schulter einer Frau. Nur eine blonde Haarsträhne ist von ihr zu erkennen, ansonsten zeigt sie uns bloss ihre Rückenansicht.

Ausgerechnet auf dem Rücken bekommen wir aber auch ein wichtiges Detail präsentiert: «Queen MTF» steht auf dem schwarzen Hoodie geschrieben. Genau so nennt sich das Aargauer Model Manuela Frey (23) auf ihrem zweiten, privaten Insta-Account. MTF dürfte für ihren vollen Namen stehen: Manuela Tatjana Frey.

Hat die «Switzerland's next Topmodel»-Moderatorin ihre Wahlheimat New York, in der sie trotz Corona-Pandemie blieb, nun also doch verlassen? Und was läuft zwischen ihr und Janosch?

Auf Nachhaken von 20 Minuten geben sich beide Seiten bedeckt. Nur so viel ist zu entlocken: «Wir verstehen uns mega gut», sagt Janosch. Das sieht auch Manuela so. Und sie bestätigt, dass sie zurück in der Schweiz ist.

Kristina ist es sicher nicht

Dass die zwei befreundet sind, ist denn auch kein Geheimnis. In den vergangenen Monaten trafen sie sich immer wieder mal, im November besuchte er sie auch während seines Aufenthalts in New York. Damals war er aber noch mit Kristina Radovic (25) zusammen. Das «Bachelor»-Paar gab Anfang Februar seine Trennung bekannt.

Fest steht: Die Frau auf dem verdächtigen Foto ist nicht Janoschs Ex. Das bestätigt Kristina gleich selbst in einer Insta-Fragerunde. «Bist du das in Janoschs Story?», will ein Follower wissen. «Nein», antwortet Kristina – inklusive lachendes Emoji. Auch die Frage, ob sie wieder vergeben sei, verneint sie klipp und klar.

Manuela Frey wiederum kuschelte in der Vergangenheit mit Musiker Bastian Baker (28). Auch wenn die Liaison über Monate hielt, waren die zwei nie ein offizielles Paar. «Es ist unser Wunsch, dass man unserer Liebe den nötigen Freiraum gibt», stellten sie damals klar.