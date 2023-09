Dominique Blanc und Marion Daube kritisieren Luis Rubiales

In dieser trifft die Frauen-Nati unter anderem auf die Weltmeisterinnen aus Spanien.

Nati-Bosse: «Verhalten geht nicht»

Dominique Blanc, Präsident des Schweizerischen Fussballverbandes, kritisiert Rubiales. Gegenüber 20 Minuten meint er exklusiv: «Dieses Verhalten geht nicht. Entscheidend ist jeweils, wie die betroffene Person sich fühlt. In diesem Fall hat die Spielerin erklärt, dass es ihr unangenehm war und sie sich unwohl gefühlt hat.» Der SFV verurteile jegliches Verhalten und Handeln, welches die physische und psychische Integrität und die Würde einer Spielerin, eines Spielers oder allgemein einer Person verletze. Die Sperre und das Strafverfahren, das in Spanien gegen den Verbandsboss läuft, begrüsse der SFV.

Trainerin Inka Grings: «Sehr traurig»

Bei der Kader-Bekanntgabe spricht Trainerin Inka Grings über den Kuss-Eklat. «Es ist dramatisch», so die Deutsche. Spanien habe ein Super-Turnier gespielt und hochverdient gewonnen. «Dass das nun kein Thema mehr ist, ist sehr, sehr traurig und schade. Das haben die Spielerinnen nicht verdient.» Sie glaubt, dass in Spanien nun alle Massnahmen getroffen würden für eine bessere Zukunft. Mit ihren Spielerinnen hat sie noch nicht über den Skandal gesprochen. Ein Streik aus Solidarisierung ist derzeit kein Thema.

Wird das Spiel abgesagt?

In der erstmals durchgeführten Nations League der Frauen trifft die Nati auf Schweden, Spanien und Italien. Zunächst ist die Partie gegen Italien (22. September), vier Tage später kommt es zur Wiederholung des WM-Achtelfinals gegen Spanien. Doch findet die Partie überhaupt statt bei all den Streikenden? Stand jetzt: Ja. Die Uefa bestätigt dies auf Anfrage von 20 Minuten. Frauen-Nati-Boss Daube erklärt: «Wir gehen davon aus, dass das Spiel stattfinden wird. Sollte Spanien nicht antreten wollen, müsste die Uefa als Veranstalter der Nations League entscheiden, welche Konsequenzen das hat.»

Was ist der Stand in Spanien?

Rubiales ist von der Fifa gesperrt, dennoch verweigert er den Rücktritt. Der Druck wird jedoch immer grösser. Die Staatsanwaltschaft des Nationalen Gerichtshofs in Spanien leitete eine Voruntersuchung wegen mutmasslicher sexueller Nötigung gegen ihn ein. Das spanische Sportgericht Tad beschäftigt sich ebenfalls mit dem Fall. Die 81 Spielerinnen sind bisher nicht von ihrer Rücktritts-Entscheidung abgewichen und bekommen Unterstützung vom Männer-Team. Dieses stellte sich am Montag vor die Frauen. Doch es kommt Bewegung in die Sache. Coach Jorge Vilda, Unterstützer von Rubiales, soll vor der Entlassung stehen.