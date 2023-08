Spanien: Jennifer Hermoso fordert Folgen für Kuss-Eklat

Hier küsst Rubiales Hermoso auf den Mund. ZDF

Darum gehts Nach dem Kuss-Eklat von Luis Rubiales erklärt sich nun Jennifer Hermoso.

In einem Schreiben der Spielergewerkschaft fordert sie Konsequenzen gegen den Verbandsboss.

Es brauche nun «beispielhafte Massnahmen», heisst es in dem Statement.

Der Druck auf Spaniens Verbandsboss Luis Rubiales wird immer grösser. Nachdem der spanische Fussballverband RFEF wegen des Kuss-Eklats um Rubiales und Weltmeisterin Jennifer Hermoso eine ausserordentliche Generalversammlung für diesen Freitag einberief, gibt nun Hermoso zusammen mit der Spielerinnengewerkschaft Futpro eine gemeinsame Erklärung heraus, bei der sie «beispielhafte Massnahmen» gegen Rubiales fordert.

Im gemeinsamen Schreiben heisst es: «Wir verurteilen nachdrücklich und entschieden Verhaltensweisen, die die Würde der Frauen verletzen.» Die Handlungen von Rubiales seien «inakzeptabel» gewesen und dürften «niemals ungestraft» bleiben. Die Organisation rufe nun den spanischen Fussballverband dazu auf, die notwendigen Protokolle zu befolgen, welche «die Rechte unserer Spielerinnen gewährleisten».

Forderungen auch an die Politik

Die Gewerkschaft hält fest, dass das Nationalteam von Persönlichkeiten repräsentiert werden solle, «die Werte wie Gleichheit und Respekt in allen Bereichen vorleben». Dies sei insbesondere im Kampf für die Gleichberechtigung weiter voranzutreiben. Die Forderungen gehen aber nicht nur an den Fussballverband, sondern auch an politische Instanzen. «Wir fordern auch den Obersten Sportrat auf, im Rahmen seiner Befugnisse aktiv die Prävention und Intervention gegen sexuelle Belästigung oder Missbrauch, Machismus und Sexismus zu unterstützen und zu fördern», heisst es weiter.

Vor der Futpro hatten schon andere Gewerkschaften Konsequenzen gefordert. Man verlange sofortige Massnahmen gegen Rubiales sowie eine Untersuchung des Falles gemäss dem Ethikkodex des Weltverbandes Fifa, hiess es etwa in einer am Mittwochabend verbreiteten Fifpro-Mitteilung. Fifpro wertete Rubiales› Kuss als «unangemessenes Verhalten», er habe dadurch den besonderen Moment für die Spielerinnen Spaniens nach dem Titelgewinn «beschmutzt».

Vor den Statements der Gewerkschaften hatte sich Hermoso zunächst unmittelbar nach dem Titelgewinn in einem Instagram-Livestream zu Wort gemeldet. «Mir hat es nicht gefallen. Aber was soll ich machen?», sagte sie damals. Später publizierte der spanische Verband ein Statement, in dem die Spielerin Rubiales in Schutz nahm und mit der Aussage zitiert wurde, das Ganze sei eine «spontane gegenseitigen Geste aufgrund der grossen Freude über den Gewinn einer Weltmeisterschaft» gewesen.

Wohl erfundene Aussagen in Verbandsstatement

Das Portal «Relevo» enthüllte anschliessend aber, dass der Verband die Mitteilung offenbar mit den Aussagen Hermosos ohne deren Wissen veröffentlichte. Noch viel schlimmer: Die Spielerin selbst hatte sich gar nicht zum Vorfall äussern wollen, die Aussagen sind laut «Relevo» komplett erfunden. Am Mittwoch meldete sich dann auch der Oberste Sportrat (CSD), das höchste Sport-Gremium in Spanien, zu Wort.

CSD-Präsident Victor Francos sagte: «Wenn der Fussballverband keine Entscheidung trifft, sind wir bereit.» «Was wir gesehen haben, ist inakzeptabel», meinte zuvor bereits der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez zur Kussszene. «Und die Entschuldigungen von Herrn Rubiales reichen nicht aus, ich würde sie als unangemessen bezeichnen, deshalb muss er weitere Schritte unternehmen, um klarzustellen, was wir alle gesehen haben», so der sozialistische Politiker am Dienstag vor Journalisten.

Welle der Empörung

Auch Ángel Torres, Präsident des FC Getafe, äusserte sich dezidiert zum Vorfall. «Nachträglich hat er uns alle als Ar***löcher bezeichnet. Er muss verurteilt werden und kann keine Minute mehr im Amt bleiben. Wenn er nicht zurücktritt, muss Pedro Sánchez (der Ministerpräsident, Red.) eingreifen», zitiert ihn die «Marca».

Rubiales hatte am Sonntag die Spielerin Jennifer Hermoso bei der Siegerehrung nach dem 1:0 im Final gegen England in Sydney auf den Mund geküsst – und damit eine Welle der Kritik und der Empörung ausgelöst. In Spanien fordern viele einen Rücktritt von Rubiales. Allerdings gibt es auch Medien, die den Verbandschef in Schutz nehmen. So titelte die grosse spanische Sportzeitung AS am Donnerstag «Jenni lässt Rubiales fallen», was auf Social Media viele User als Relativierung der besagten Kussszene auffassten.