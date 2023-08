Kuss-Eklat: Mutter von Luis Rubiales tritt in Hungerstreik

So begann alles: Rubiales küsst Hermoso.

Sie trat in einen Hungerstreik, bis die Jagd auf ihren Sohn ein Ende hat.

Die Sage um den spanischen Verbandspräsidenten Luis Rubiales wird immer irrer. Das nächste Kapitel schreibt dessen Mutter. Nachdem der 46-Jährige zuletzt von der Fifa suspendiert worden war, entschied sich die Frau namens Angeles Bejar zu einem drastischen Schritt: Wie die «Marca» berichtet, sperrte sie sich am Montag in der Divina-Pastora-Kirche in Motril ein und erklärte einen Hungerstreik.