Kuss-Eklat: Spanierinnen singen im Bus über Kuss

Im Kuss-Skandal um den inzwischen suspendierten spanischen Fussball-Verbandsboss Luis Rubiales hat der Beschuldigte nach einem Medienbericht dem Weltverband Fifa zu seiner Entlastung ein Video zukommen lassen. Mit den Aufnahmen wolle Rubiales beweisen, dass sich die von ihm bei der Siegerehrung nach dem gewonnenen WM-Finale in Sydney am 20. August auf den Mund geküsste Spielerin Jennifer Hermoso widerspreche und nicht die Wahrheit sage, schrieb am Mittwoch die Digitalzeitung «El Español». Das Video wurde schnell von anderen Medien in Spanien veröffentlicht.