Kuss-Eklat: Staatsanwälte reichen Klage gegen Luis Rubiales ein

Luis Rubiales steht in der Kritik , weil er nach dem Sieg der spanischen Frauen bei der Fussball-WM Mittelfeldspielerin Jenni Hermoso auf den Mund geküsst hat . Nun haben spanische Staatsanwälte beim Obersten Gerichtshof eine Klage wegen eines sexuellen Übergriffs und Nötigung eingereicht.

Die Staatsanwaltschaft am Staatsgerichtshof in Madrid war bereits Ende August aktiv geworden und hatte Hermoso gefragt, ob sie Anzeige erstatten wolle. Man gehe «aufgrund der eindeutigen öffentlichen Erklärungen» davon aus, dass die Fussballerin Opfer eines mutmasslichen sexuellen Übergriffs geworden sein könne, da es offenbar «keine Art von Einwilligung» gegeben habe, hiess es.

Die Behörde konnte allerdings nicht von Amts wegen handeln und benötigte nach spanischem Recht eine Anzeige der Spielerin. Diese erfolgte aber nun in dieser Woche. So hatte Hermoso am Dienstag eine Klage wegen des Kusses eingereicht. Nach Schätzungen von Experten könnte der 46 Jahre alte Rubiales einer Haftstrafe von bis zu fünf Jahren verurteilt werden, wenn er schuldig gesprochen werden sollte.