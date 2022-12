Katar 2022: Marokko-Star Achraf Hakimi feiert mit Mutter.

Mit einem Panenka-Penalty schoss Hakimi Marokko in den WM-Viertelfinal.

Nach dem furiosen Sieg im Penaltyschiessen gegen Spanien kannte die Freude bei den Marokkanern keine Grenzen mehr. Angetrieben von den Tausenden fanatischen Fans bejubelten die Maghreb-Kicker den überraschenden Triumph gegen den grossen Nachbarn in frenetischer Art und Weise.

Mutter putzte einst Häuser in Madrid

Wenige Minuten nachdem Hakimi den entscheidenden Penalty zum Sieg für seine Mannschaft versenkt hatte, lief er in die Richtung seiner Mutter. Mouh küsste den PSG-Star daraufhin in Freude versunken auf den Mund – es sind Bilder für die Ewigkeit.

Dass Hakimi ein sehr inniges Verhältnis zu seinen Eltern pflegt, ist schon länger bekannt. In einem Interview erzählte der 24-Jährige einst, dass er aus einer bescheidenen Familie komme, die «Probleme damit hatte, sich das Leben, zu finanzieren». In Madrid geboren, putzte seine Mutter früher Häuser in der spanischen Hauptstadt, sein Vater arbeitete als Strassenverkäufer.