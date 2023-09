Die spanischen Nationalspielerinnen haben in der Nations League erneut mit starken Botschaften ihre Solidarität mit ihrer Mitspielerin Jennifer Hermoso nach dem Kuss-Skandal ausgedrückt. Auch vor dem 5:0 am Dienstagabend gegen die Schweiz posierten die Spielerinnen beider Nationen hinter einem grossen Banner mit der Aufschrift. «Se Acabó – Our fight is the global fight» – in etwa: «Es ist vorbei – unser Kampf ist der Kampf aller». Die spanischen Spielerinnen trugen die «Se Acabó»-Botschaft zudem am Handgelenk.