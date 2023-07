Kutsche kippt in Lupsingen BL – zwei Personen verletzt

Am Sonntagabend kippte in Lupsingen BL ein Bockwagen, der von drei Pferden gezogen wurde.

Die Kutscherin und ihr Gespann, ein Bockwagen mit drei Pferden, steuerte in Lupsingen BL auf dem Kleckenbergweg talwärts und bog dann nach rechts in den Wolflochweg ein. Auf der Kutsche sassen nebst der Kutscherin noch zwei Passagiere, wie die Polizei Basel-Landschaft am Montag schreibt. Bei diesem Abbiegemanöver kippte der Wagen auf die rechte Seite.