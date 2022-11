Zihlschlacht TG: Frau durch Kutsche verletzt

Am Samstagnachmittag wurde eine Frau bei einem Spaziergang verletzt. Nach einer Auseinandersetzung soll ihr eine Kutsche über den Fuss gefahren sein. (Symbolbild)

Am Samstagnachmittag gegen 15.45 Uhr war eine 35-jährige Frau zusammen mit ihrem Begleiter in Zihlschacht auf einem Feldweg beim Waldstück «Besrüüti» zu Fuss unterwegs. In der Nähe des Weilers Bernhausen soll es dann zu einer verbalen Auseinandersetzung mit einem Kutscher gekommen sein.