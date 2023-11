KV-Lehre: «Es kann schon fast niemand mehr Deutsch schreiben – traurig»

Deutsch und Wirtschaft als Unterrichtsfach gibt es in der KV-Berufsfachschule nicht mehr. Der Grossteil der Community findet diesen Entscheid falsch.

Darum gehts Seit diesem Jahr sieht die KV-Lehre anders aus. Weder Deutsch noch Wirtschaft stehen auf dem Stundenplan.

20 Minuten hat mit einer Lernenden und dem Raiffeisen-CEO darüber gesprochen. Beide schwärmen über diese Neuerungen.

Die Community sieht es etwas anders: Der Grossteil findet die Reform falsch.

Ganz anders sieht das die Mehrheit der 20-Minuten-Community. Viele sind der Meinung, dass vor allem die Deutschkenntnisse bereits jetzt schon schlecht genug seien und dass die Abschaffung der Fächer nur für eine Verschlechterung sorge.

So schreibt Gambetta etwa: «Kaum jemand bringt es noch zustande, einen auch nur halbwegs verwendbaren Text zu schreiben. Und ein Minimum an wirtschaftlichem Grundwissen erscheint mir ebenfalls als angezeigt, sodass entsprechender Schulunterricht erforderlich ist. Man hat schon genug wertvolle Bildungsteile unter der Prämisse veraltet aufgegeben!» Sie findet: «Es reicht nun!» Ähnlich sieht es shehulkbarbie. Sie fragt: «Überall wird die Bildung auf rudimentäres Wissen optimiert. Aber wo soll das hinführen?»

BrunoSchlegel äussert einen Kritikpunkt bezüglich der Aussagen der Lernenden: «Wenn der Chef neben einem steht und er alles super findet – was erwartet man dann von einer Auszubildenden? Natürlich schliesst sie sich dem an.» SchweizerMilchQ hat eine klare Meinung: «Sorry, aber es kann jetzt schon fast niemand mehr richtig schreiben und nun wird Deutsch noch als Fach entfernt? Es geht steil bergab …»

«Alles, was mehr praxisbezogen ist, kann nur gut sein»

Einhörnli gehört zu den Userinnen und Usern, die den neuen Stundenplan begrüssen. So schreibt sie etwa: «Alles, was mehr praxisbezogen ist, kann nur gut sein.» Auch züvi teilt diese Meinung. Er findet: «Berufliche Kompetenzen müsste doch der Lehrbetrieb vermitteln und die Schule das allgemeine berufliche Fachwissen.»

BiggyGeny sieht es pragmatischer als andere Kommentierenden: «Deutsch und Wirtschaft gibt es nicht mehr – das merkt man, und es ist schlimm. Man muss nicht an allem hängen, wie beispielsweise Steno. Aber einfach progressiv sein wollen und alles über den Haufen werfen, ist auch mehr als schlecht.»

Biertrinker versteht zwar die Idee dahinter, findet aber, dass an der falschen Stelle gespart wird: «Wenn man mehr Praxisbezug schaffen soll, dann sollten doch Schulstunden wie beispielsweise Sport reduziert werden. Dafür gibt es halt mehr praktischen Unterricht am Arbeitsplatz.» Er meint: «Die Kompetenzen in Deutsch und im Allgemeinwissen über die Wirtschaft sind jetzt schon himmeltraurig, da braucht es nicht noch mehr Abbau.»

«Die neue KV-Reform zielt an der Ausbildung vorbei»

Auch guetemorgemitenand geht mit der Entscheidung, mehr auf Projekte zu setzen, hart ins Gericht. Er fragt: «Und was für Projekte sollen das sein? Sorry, aber ein Grundverständnis an Mikro- und Makroökonomie sollte schon da sein und gelehrt werden.»

SonSom bildet KV-Lernende aus. Sie spricht aus Erfahrung: «Bis vor rund zehn Jahren war es kein Problem, gute Lernende zu rekrutieren. Heute ist es anders. Man muss von Null anfangen, da die heutigen Jugendlichen fast nichts mitbringen. Das Deutsch und die Rechtschreibung sind schlecht.» Die neue KV-Reform ziele in ihren Augen an der Ausbildung vorbei. Sie fragt: «Man will die Eigenständigkeit und Selbstständigkeit fördern. Aber wie soll das gehen, wenn das Gerüst dafür kaum vorhanden ist?»