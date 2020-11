Es zeigt, wie viel Geld Non-Profit-Organisationen (NGO) in die Kampagne steckten.

Auf Twitter wurde ein Dokument geleaked, das zeigt , wie viel Geld die Non-Profit-Organisationen 2017 und 2018 in den Wahlkampf für die Konzerverantwortungsinitiative (KVI) investierten.

Befürworter nehmen es gelassen

Kritik erntet Bächtold für die Veröffentlichung von Martina Ziegerer, Geschäftsführerin von Zewo, einer Stiftung, welche NGO zertifiziert (siehe unten). Auch auf der Seite der Unterstützer der KVI zeigt man sich offen. So hat Amnesty International gemäss dem veröffentlichten Dokument 2017 und 2018 die Initiative mit insgesamt 100’000 Franken unterstützt. Auf diese Summer angesprochen, sagt Pressesprecher Beat Gerber: «Die Publikation des Dokuments auf Twitter zeigt etwas, was bereits bekannt ist.»

Das NGO habe seit 2017 jedes Jahr zusätzlich zum Mitgliedsbeitrag an den Verein 50’000 Franken an den Abstimmungsfonds der KVI bezahlt. «Im Gegensatz zur Gegenseite haben wir das auch immer transparent gemacht. Die Einhaltung von Menschenrechten durch internationale Konzerne ist uns ein zentrales Anliegen», sagt Gerber. Es sei jetzt an der Gegnerschaft und den Konzernen, publik zu machen, wie viel Geld sie für die Gegenkampagne investiert hätten.