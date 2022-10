Chwitscha Kwarazchelia: «Kwaradona» sei Dank – Napoli ist aktuell unbezwingbar

Der SSC Napoli schwimmt in der Liga und in der Champions League auf der Erfolgswelle. Grossen Anteil daran hat ein 21-jähriger, bisher beinahe unbekannter, Georgier.

Unbesiegt in der Champions League, unbesiegt in der Serie A: Der SSC Napoli ist aktuell der erfolgreichste italienische Fussballclub. Rekordmeister Juventus Turin, der aktuelle Meister AC Milan, Inter Mailand, Lazio Rom, die AS Roma – sie müssen allesamt hinten anstehen. Kein Wunder, lechzen die Napoli-Fans nach dem dritten Meistertitel nach 1987 und 1990, damals noch mit Superstar Diego Maradona.

Was dem Team aus dem Süden Italiens zu damals jedoch fehlt: ein richtiger Superstar. Denn in diesem Sommer verliessen die Neapolitaner gleich einige grosse Namen: Lorenzo Insigne (zu Toronto in die MLS), Dries Mertens (Galatasaray Istanbul), Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain) oder Kalidou Koulibaly (Chelsea). Wer nun dachte, Napoli würde auseinanderbrechen oder im Mittelmass versumpfen, der sieht sich getäuscht. Das auch, weil nun einer in der Mannschaft überzeugt, den sie bereits «Kwaradona» nennen.

Vor dem Krieg geflohen

Richtig heisst er Chwitscha Kwarazchelia und ist ein 21-jähriger Georgier. Der Stürmer schlug direkt ein, hat in 13 Spielen wettbewerbsübergreifend sieben Tore selber erzielt und ebenso viele vorbereitet. Er besticht zudem durch seine attraktiven Dribblings. Ein Glücksgriff also von Cristiano Giuntoli, Napolis Sportdirektor, der den zuvor beinahe unbekannten Spieler aus seiner Heimat in die italienische Südmetropole lockte. Zurück nach Georgien hatte Kwarazchelia zuvor flüchten müssen, als Russland die Ukraine attackierte. Der Fussball-Profi stand zu diesem Zeitpunkt noch beim russischen Verein Rubin Kasan unter Vertrag.

In Neapel sollte Kwarazchelia Lokalheld Insigne ersetzen – eine scheinbar unmögliche Aufgabe. Doch der 19-fache georgische Nationalspieler – er erzielte dabei bereits zehn Treffer – konnte die grossen Fussstapfen ausfüllen. Zur Bezeichnung «Kwaradona» sagt er gegenüber Theathletic.com (Bezahlschranke): «Ich weiss, dass Maradona Neapel so viel bedeutet. Ich kann aber nicht an Maradona heranreichen. Ich werde jedoch alles geben, um ein grosser Spieler dieses Vereins zu werden. Und natürlich gefällt mir der Spitzname.»

Auch den Penalty souverän verwandelt

Doch nicht «Kwaradona» allein, dessen Marktwert nach seinen überragenden Leistungen laut Transfermarkt bereits auf über 36 Millionen Franken angestiegen ist, führt die Neapolitaner von Erfolg zu Erfolg. Neben dem Georgier überzeugen Spieler wie André-Frank Zambo Anguissa, Tanguy Ndombélé, Victor Osimhen, Hirving Lozano, Giovanni Simeone und Giacomo Raspadori.

Kwarazchelia konnte sich auch am Mittwochabend in Szene setzen: Beim 4:2-Sieg gegen Ajax Amsterdam in der Champions League verwandelte der 21-Jährige den Penalty zum 3:1 so souverän, dass man hätte meinen können, da stehe ein Routinier bei seiner Arbeit am Punkt (siehe Video ganz oben). Dank diesem Sieg hat das Team von Trainer Luciano Spalletti den Sprung in den Achtelfinal der Königsklasse bereits geschafft.

Als Nächstes wartet in der Meisterschaft am Sonntag mit Bologna (mit dem Schweizer Michel Aebischer) der nächste mögliche Stolperstein. «Kwaradona» wird im Stadion Diego Armando Maradona die erste Niederlage der Saison zu verhindern wissen. Denn an Selbstvertrauen mangelt es ihm logischerweise nicht.