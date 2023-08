Paris: PSG verbannt Trikots von Kylian Mbappé

Dass man bei PSG Kylian Mbappé nach dessen abgelehnter Vertragsverlängerung so schnell wie möglich loswerden möchte, ist kein Geheimnis mehr. Weil sich der Superstar bislang weigert, den Club in diesem Sommer zu verlassen, und angeblich lieber auf einen ablösefreien Wechsel 2024 zu Real Madrid spekuliert, hat man bei den Pariser Bossen genug vom 24-Jährigen.

Neues Öl ins Feuer giesst man bei PSG nun mit zwei aufsehenerregenden Aktionen. Prangte bislang das Konterfei Mbappés in überdimensionaler Grösse an der Fassade des Pariser Stadions, ist dem nun nicht mehr so. Videoaufnahmen zeigen, wie Arbeiter auf einem Kran das Mbappé-Poster am Parc des Princes abtransportieren. Doch damit nicht genug. Auch im offiziellen Fanshop sucht man gemäss französischen Medienberichten neuerdings vergeblich nach Mbappé-Utensilien. PSG soll das Trikot des Weltmeisters von 2018 verbannt haben. Auch online könne man es nicht mehr bestellen.