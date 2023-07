Kylian Mbappé: PSG schiebt Superstar aufs Abstellgleis

Im Transferpoker um Kylian Mbappé deutet vieles auf einen baldigen Abschied des Fussball-Superstars aus Paris hin. In dem von PSG am Freitagabend bekannt gegebenen Aufgebot für die Werbetour nach Japan und Südkorea fehlt der 24 Jahre alte Mbappé. Dafür ist unter den 29 Spielern, die Neu-Trainer Luis Enrique für den Trip nominierte, Ethan Mbappé dabei. Das 16 Jahre alte Nachwuchstalent ist der Bruder des Weltmeisters von 2018.

PSG will Kylian Mbappé nicht ablösefrei ziehen lassen

Der Franzose besitzt in Paris einen bis Sommer 2024 gültigen Vertrag und weigert sich, diesen zu verlängern. Wenn PSG den Topstürmer nicht ablösefrei ziehen lassen will, müsste der Club ihn in dieser Sommer- oder der kommenden Winter-Transferperiode verkaufen.

Superstar überzeugte als Tormaschine

Der 24-Jährige selbst betonte zuletzt immer wieder, seinen Vertrag in Paris erfüllen zu wollen. Angeblich soll ihm dann eine vertraglich vereinbarte Treueprämie winken. Am Freitagabend stand Mbappé noch in einem Testspiel gegen Le Havre im Einsatz. In der Nachspielzeit erzielte er das Tor zum 2:0-Endstand. Auf Insta postete er Bilder vom Spiel. Mbappé schoss seit seinem Wechsel zu Paris 2017 in 260 Spielen 212 Tore und legte 98 Treffer auf.