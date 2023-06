Kylian Mbappé: So viel will Real Madrid bezahlen

Mit 19 Toren und acht Assists war Teddy Okou massgeblich am Aufstieg von Überraschungs-Club Stade Lausanne-Ouchy beteiligt. Ob der 25-jährige Franzose allerdings auch in der Super League für Ouchy im Einsatz stehen wird, darf stark bezweifelt werden. Schon im vergangenen Winter kursierten in diversen Medien Gerüchte, wonach sich YB für den Flügelflitzer interessieren würde.

Nun heizt Okou mit einem brisanten Bild auf Instagram die Gerüchteküche gleich selbst weiter an. Aus dem Brasilien-Urlaub schickt der Torschützenkönig der Challenge League Ferien-Grüsse an seine Follower und trägt dabei ein YB-Trikot. Wenige Tage zuvor stellte er auch bereits Schnappschüsse in einem Leibchen des FC Schaffhausen ins Netz. Ein Wechsel nach Bern dürfte allerdings realistischer sein als in die Munotstadt. Dies, zumal mehrere Exponenten der sportlichen Leistung von YB zuletzt in Interviews durchblicken liessen, dass Meschack Elia den Double-Sieger bei einem entsprechenden Angebot verlassen könnte. Okou wäre der designierte Nachfolger des Kongolesen. (flo)