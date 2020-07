Kellnerin plaudert aus

Kylie Jenner gibt schlechtes Trinkgeld

In einem viralen Tiktok-Video bewertet eine ehemalige Serviceangestellte eines schicken New Yorker Restaurants, wie freundlich Stars wie Beyoncé oder Hailey Bieber sind.

Julia Carolan hat früher im Service eines schicken Restaurants in Manhattan gearbeitet und dort häufig bekannte Gesichter bedient. In zwei viralen Tiktok-Videos, die am Mittwochabend zusammen bereits über 14 Millionen Views erzielt hatten, bewertet sie nun die Freundlichkeit und Grosszügigkeit von Promis wie Beyoncé (38) oder Kylie Jenner (22).

Beyoncé

So ehrfürchtig wie bei R&B-Königin Beyoncé (38) sei die ehemalige Serviceangestellte, die Reservationen entgegennahm und Gäste zum Tisch führte, bei keinem anderen Star gewesen. «Wir haben nicht viel gesprochen, aber als sie ging, stellte sie sicher, dass sie mich mit einem breiten Lächeln anschaut und danke sagt», so Julia. «Sie war wunderschön.»

Josh Peck

Gigi und Bella Hadid

«Sie sind superhöflich und freundlich zum Personal, was leider sehr selten ist bei Promis», so Julia über die Hadid-Schwestern. Sie könne gar nicht genug nette Dinge über Gigi (25) und Bella (23) sagen.

Nick Jonas

Kendall Jenner

Cameron Dallas

Hailey Bieber

Kylie Jenner

2 von 10

Auf den letzten Platz hat es Reality-TV-Star Kylie Jenner (22) geschafft – und zwar wegen ihres Geizes. Die rund 900 Millionen Franken schwere Beauty-Unternehmerin sei zwar ganz in Ordnung gewesen, habe aber bei einer Rechnung über 500 Dollar nur 20 Dollar Trinkgeld gegeben, also gerade mal vier Prozent. «Macht mit dieser Information, was ihr wollt», so Julia.