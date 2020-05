Vermögen nach unten korrigiert

Kylie Jenner ist doch keine Milliardärin

«Forbes» hat Kylie Jenner den Titel als jüngste Milliardärin der Welt entzogen. Die Berechnung ihres Vermögens habe auf gefälschten Steuerdokumenten basiert, heisst es.

Wie das Wirtschaftsmagazin «Forbes» berichtet, ist Kylie Jenner – anders als bisher in der Öffentlichkeit angenommen wurde – keine Milliardärin. Die Publikation korrigiert ihre früheren Berechnungen des Vermögens der 22-Jährigen auf 900 Millionen Dollar herunter.

Nun krebst «Forbes» zurück und berichtet , dass die jüngste Schwester von Kim Kardashian (39) doch keine Milliardärin sei. Das Magazin habe Einsicht erhalten in die Dokumente des Deals und dabei festgestellt, dass gewisse Zahlen nicht stimmen und die Rechnung schlussendlich nicht aufgeht. So seien unter anderem die Steuerdokumente, die Kylies PR-Team dem Magazin als Beweis für ihr Vermögen gezeigt hatte, «wahrscheinlich gefälscht» gewesen.

900 Millionen statt eine Milliarde

Man geht davon aus, dass die mittlerweile 22-jährige Kylie am Verkauf der Firmenanteile schlussendlich «nur» 340 Millionen Dollar verdient hat. Somit sei ihr Unternehmen «signifikant kleiner und weniger profitabel, als die Familie die Öffentlichkeit jahrelang im Glauben gelassen» hatte. Der Kardashian-Jenner-Clan kämpfe schon lange darum, auf den vorderen Rängen der jährlichen «Forbes»-Listen zu landen und habe Vertreter des Magazins regelmässig «in ihre Villen» eingeladen.

Das Gesamtvermögen von Kylie Jenner wird nun auf 900 Millionen Dollar geschätzt. Diese revidierte Summe beinhalte auch eine Neuberechnung von Kylies jährlichem Profit – denn die Verkaufszahlen seien aufgrund der kleineren Grösse von Kylie Cosmetics und der Nebenmarke Kylie Skin ebenfalls nicht so hoch, wie ursprünglich behauptet wurde.

«Kann nicht glauben, was ich lese»

Die Jungunternehmerin äusserte sich am Freitag zu den Vorwürfen von «Forbes». «Alles, was ich im Artikel sehe, sind inakkurate Statements und unbestätigte Vermutungen», schreibt Kylie auf Twitter. Sie habe nie um den Titel der weltweit jüngsten Milliardärin gebeten und schon gar nicht gelogen, um sich den Platz zu sichern. «Ich kann gar nicht glauben, was ich da lese.»