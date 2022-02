Baby-Glück : Kylie Jenner ist zum zweiten Mal Mami geworden

Die vierjährige Stormi Webster hat ein Geschwisterchen bekommen. Ihre Mutter Kylie Jenner hat auf Instagram die frohe Kunde veröffentlicht.

Getty Images via AFP

Am 2.2.2022 erblickte das zweite Kind von Kylie Jenner das Licht der Welt.

TV-Sternchen, Model und Jungunternehmerin Kylie Jenner hat am Sonntag die Geburt ihres zweiten Kindes bekanntgegeben. Auf Instagram postete die 24-Jährige ein Schwarz-Weiss-Foto einer Babyhand, die von einer weiteren Hand berührt wird. Als Geburtsdatum gab sie den 2. Februar an, mit einem blauen Herz-Emoji versehen. Zusammen mit ihrem Freund, US-Rapper Travis Scott (30), hat Jenner bereits Töchterchen Stormi Webster, die am 1. Februar vier Jahre alt wurde.