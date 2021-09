«Stormi, wir kriegen ein Baby!» - Kylie Jenner ist zum zweiten Mal schwanger

Auf Instagram postete Kylie Jenner (24) in der Nacht auf Mittwoch ein Video mit herzigen Einblicken in ihre zweite Schwangerschaft.

Jetzt ist es offiziell: Kylie Jenner erwartet ihr zweites Kind. In der Nacht auf Mittwoch bestätigte die 24-Jährige nun mit einem entzückenden Video auf Instagram die anhaltenden Schwangerschaftsgerüchte. Stolz streckt der Reality-TV-Star in dem Clip den positiven Test in die Kamera.