Kylie Jenner und Timothée Chalamet treffen ihre Familie

Laut den Paparazzi, die das Paar seit Wochen verfolgen, sind Kylie und Timothée jeden Tag zusammen unterwegs. Die Beauty-Unternehmerin soll sechs von sieben Tagen pro Woche beim Schauspieler zu Hause in Beverly Hills schlafen. Sie sollen auch öfters auf Dates in Cafés oder gemeinsam ins Training gehen.

Bereits im April wurden Gerüchte laut, dass es zwischen den Stars gefunkt haben soll. Kylies Auto wurde auf dem Parkplatz vor Timothées Haus gesichtet. Damals handelte es sich laut Insidern aber noch um eine «lockere Romanze». «Es ist noch nichts Ernstes, aber Kylie geniesst es, mit Timothée abzuhängen und zu sehen, wohin es führt», meinte die vertraute Person. So gefalle Kylie die Turtelei mit dem «Call Me by Your Name»-Star. Besonders weil es sich «ganz anders anfühlt als ihre früheren Beziehungen».