Es ist ein Bub – Kylie Jenner verrät den Namen ihres zweiten Kindes auf Instagram

Das zweite Kind von Kylie Jenner und Travis Scott heisst Wolf Webster. Das gab die Mutter am 11. Februar 2022 in ihren Insta-Storys bekannt.

Stattdessen teilte Jenner seit Sonntag in ihren Insta-Storys die Fotos mehrerer Blumenarrangements, die sie nach der Geburt ihres Sohnes bekommen hat, darunter eines von Halbschwester Kim Kardashian und ihren vier Kindern. «Herzlichen Glückwunsch Travis, Kylie und Stormi!», stand auf einer Karte. «Wir sind so aufgeregt und lieben euch so sehr. Kim, North, Saint, Chicago und Psalm XOXO». Ihre Mutter Kris Jenner teilte Kylies Ankündigung ebenfalls auf Instagram und schrieb: «Mein wunderschöner Enkel!!! Gott ist so gut.»