Kylie Jenner zeigt erstmals ihren Sohn und verrät seinen Namen

Premiere auf dem Instagram-Account von Kylie Jenner. Während Töchterchen Stormi (4) hin und wieder Gastauftritte in den Posts ihrer Mutter hatte, hielt sich die 25-Jährige mit Schnappschüssen ihres bald einjährigen Sohnes eher zurück – bis jetzt! Der «Keeping Up With the Kardashians»-Star teilte auf der Social-Media-Plattform eine Bilderreihe mit Fotos, auf denen erstmals sein Gesicht zu sehen ist. Dabei posiert er unter anderem auf dem Arm seiner Mama, zeigt sich beim Essen im Kinderstuhl, beim Toben und entspannt mit Mütze auf dem Sofa.