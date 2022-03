«Name passt nicht» - Kylie Jenners Sohn heisst nicht länger Wolf

In einer Instagram-Story informierte die Influencerin nun ihre Fans über die überraschende Namensänderung.

Wie der Kleine von nun an genannt wird, gab die 24-Jährige noch nicht bekannt.

In einer Instagram-Story hat Kylie Jenner bekannt gegeben, dass sie und Rapper Travis Scott (30) sich dazu entschieden haben, den Namen ihres Sohnes zu ändern.

Am 22.02.2022 wurde Kylie Jenner zum zweiten Mal Mutter. Kurz nach der Geburt ihres Sohnes verriet die 24-Jährige auf Instagram bereits einige Details – unter anderem, auf welchen Namen der Kleine künftig hört: Wolf Webster. Glücklich waren sie und ihr Partner Travis Scott (30) mit der Wahl offenbar nicht, denn wie Kylie in ihrer Story nun verriet, haben sie sich dazu entschieden, den Namen ihres Kindes wieder zu ändern.

«Zu eurer Information, der Name unseres Sohnes ist nicht länger Wolf», verkündete die Beauty-Unternehmerin die Neuigkeiten. Und erklärt sofort den Grund: «Wir haben gefunden, dass der Name nicht zu ihm passte.» Da sie den Namen Wolf aktuell noch überall im Zusammenhang mit dem Kleinen sehe, habe sie dies nun öffentlich mitteilen wollen. Wie ihr Sohn stattdessen heisst, hat die US-Amerikanerin bislang noch nicht bekannt gegeben.

Stormi reagiert auf ihr neues Geschwisterchen

Neben dem Babybauch steht auch Kylies Tochter Stormi im Fokus. Im Video wird ersichtlich, wie sehr sich die Vierjährige auf ihren kleinen Bruder freut. Sie verrät sogar, dass sie nichts dagegen hätte, wenn ihr neues Geschwisterchen am gleichen Tag wie sie Geburtstag hätte. Der Geburtstermin von – ehemals – Wolf wäre nämlich auch am ersten Februar geplant gewesen.

Ebenso zu Wort kommen einige Mitglieder des Kardashian-Jenner-Clans und senden Kylie und Travis ihre Glückwünsche zum Nachwuchs. «Ky, du bist eine riesige Inspiration für mich. Ich bin noch keine Mutter und trotzdem werde ich immer zu dir hochschauen», sagte etwa Kendall Jenner (26). Mama Kris Jenner richtete sich direkt an ihr jüngstes Enkelkind: «Ich kann nicht warten, bis du da bist. Ich denke jeden Tag an dich.» Unter Tränen ergänzt sie: «Ich freue mich so sehr, wenn du endlich Teil unserer Familie bist.»