Kylie Jenner (25) und ihre Schwester Kendall (25) haben am Mittwoch ein neues Video auf Youtube geladen.

Es ist das wahrscheinlich lustigste Schmink-Video, dass das Internet momentan zu bieten hat: Influencerin Kylie Jenner (25) und Model-Schwester Kendall (25) spannen auf Kylies Youtube-Kanal für ein betrunkenes «Get Ready With Me» zusammen. Dabei machen die US-Amerikanerinnen Nägel mit Köpfen und shotten bis zu acht Gläser des mexikanischen Mezscal-Sprit der Marke «818». Sie trinken also Kendalls Eigenkreation, für die sie zuletzt heftige Kritik erntete. Im Video wird, neben den Lebern der Schwestern, auch das Make-up und Kylies Studio-Equipment in Mitleidenschaft gezogen.