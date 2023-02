Tennis: Nick Kyrgios wird nach Attacke freigesprochen

Angriff auf Ex-Freundin : Kyrgios vor Gericht – «es tut mir für den zugefügten Schmerz aufrichtig leid»

So entgeht der Tennis-Star einer Haftstrafe.

Der australische Tennisstar Nick Kyrgios ist einer drohenden Verurteilung wegen eines Vorfalls mit seiner früheren Freundin entgangen. Ein Gericht in der Hauptstadt Canberra wies die entsprechende Klage am Freitag zurück, wie die Nachrichtenagentur AAP und andere örtliche Medien berichteten.

Der 27-Jährige habe zuvor in dem Prozess zugegeben, seine damalige Freundin während eines Streits nahe ihrer Wohnung im Januar 2021 zu Boden gestossen zu haben. Richterin Beth Campbell stufte die Schwere der Tat jedoch als geringfügig ein und sah keine Wiederholungsgefahr. Kyrgios drohten den Berichten zufolge wegen des Angriffs bis zu zwei Jahre Haft.

Nick Kyrgios entschuldigt sich

Die junge Frau habe damals von Schmerzen in der Schulter und einer Schürfwunde am Knie berichtet sowie später von langfristigen Folgen wie etwa Gewichtsverlust, hiess es weiter. Den Vorfall habe sie rund zehn Monate später nach der Trennung des Paares offiziell angezeigt.

Kyrgios fällt immer wieder auf. In Wimbledon spuckte er zuletzt in Richtung eines Fans.

Der Weltranglisten-Zwanzigste, der wegen einer kürzlichen Knieoperation in Krücken vor Gericht erschien, entschuldigte sich nach dem Verfahren. «Es tut mir für den zugefügten Schmerz aufrichtig leid», hiess es in einer schriftlichen Erklärung. Er sei damals auch psychisch in keiner guten Verfassung gewesen, räumte er ein.