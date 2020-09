Äusserst brutales Vorgehen

Am Mittwoch hatte sich der 22-Jährige kurz nach 12 Uhr in einem Haus an der Speicherstrasse in St. Gallen Zutritt in eine Wohnung verschafft. Dort begann er, mit einem stumpf-kantigen Gegenstand auf eine 46-jährige Frau einzuschlagen. Sowohl die Auswahl der Wohnung als auch des Opfers erscheine zum jetzigen Zeitpunkt «als völlig zufällig», hiess es am Donnerstag in einem Communiqué der St. Galler Staatsanwaltschaft.