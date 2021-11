Nach Tötungsdelikt an der Speicherstrasse: Polizisten stehen in St. Gallen vor Gericht

Am 2. September 2020 kam es an der Speicherstrasse in St. Gallen zu einem Tötungsdelikt.

Vor mehr als einem Jahr, am 2. September 2020, wurden zwei St. Galler Polizisten zur Speicherstrasse beordert, da sich dort eine Auseinandersetzung zwischen einem Mann und einer Frau zutrage. In den nächsten zwei Minuten ereignete sich Folgendes: In einem Mehrfamilienhaus fanden die beiden Beamten die schwerverletzte T. S.*, die in einer Blutlache lag. Auf ihr kniend befand sich der 22-jährige L. D.*, der zuvor in die Wohnung eingedrungen war und die Italienerin, die als Au-Pair arbeitete, attackierte. Der Mann hatte am selben Morgen eine psychiatrische Klinik in Wil SG verlassen.