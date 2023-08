Wallis: Gleitschirmpilot stirbt bei Absturz

Bei einem Gleitschirmunfall über La Fouly starb am Sonntag der Pilot (52) eines Gleitschirmes. Sein Begleiter (49) wurde leicht verletzt. Die zwei Franzosen waren in Chamonix (F) gestartet und in die Schweiz hinübergeflogen. Der Absturz ereignete sich nach Angaben der Kantonspolizei Wallis um 16.15 Uhr. Der Gleitschirm brach aus und die Männer stürzten dabei rund 50 Meter auf eine Wiese hinunter.