La Liga ist Sponsor von CPD Llanfairpwll FC

Sie spielen nur in der fünften Liga von Wales, aber dafür haben sie den wohl längsten Vereinsnamen der Welt – und nun auch einen prominenten Sponsor. Auf den Trikots des CPD Llanfairpwll FC prangt fortan das Logo der spanischen Eliteklasse La Liga. «Das ist für uns ein spannendes Abkommen, das die beiden grössten Namen des Weltfussballs zusammenbringt», teilte der Verein am Mittwoch mit. CPD Llanfairpwl ist eine Abkürzung. Offiziell heisst der Club aus dem Ort mit dem längsten Namen der Welt (58 Buchstaben): Clwb Pêl Droed Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch Football Club.

Toptorjäger Marquis Holland betonte, der Aufdruck werde dem Team bestimmt einen Schub für die Saison geben. Das ist auch bitter nötig: Derzeit steht der Verein nach zwei Niederlagen aus den ersten drei Partien auf dem vorletzten Platz der North Wales Coast West League Division One. «Wir schauen bereits viel mehr spanischen Fussball in dieser Saison und freuen uns darauf, etwas von Spielern wie Lewandowski, Griezmann und Bellingham zu lernen», sagte Holland mit Blick auf die Superstars Robert Lewandowski (FC Barcelona), Antoine Griezmann (Atlético Madrid) und Jude Bellingham (Real Madrid). Zum ersten Mal sollen die Spieler die neuen Trikots am Samstag in der Partie gegen Holyhead Town tragen.