Vulkanausbruch : La Palma ist bereits um 20 Hektar gewachsen

Seit Mitte September strömt heisse Lava vom Vulkan Cumbre Vieja über La Palma und ins Meer. Die erkaltete Lava hat die Insel grösser werden lassen. Für die maritime Tierwelt könnte dies langfristig auch positive Auswirkungen haben.

Der Cumbre Vieja war vor elf Tagen ausgebrochen. In der Nacht zum Mittwoch erreichte seine Lava schliesslich den Atlantik. Auf ihrem etwa sechs Kilometer langen Weg dorthin dehnte sie sich nach Behördenangaben auf mehr als 470 Hektar Land aus und zerstörte mehr als 850 Gebäude sowie einige Strassen. 6000 Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden. Weiterhin fliesst glühendheisse Lava aus dem Vulkan.

Der Wind trug den Rauch bislang auf das Meer hinaus. Experten befürchteten am Donnerstag jedoch eine Verschlechterung der Luftqualität in den nahe gelegenen Wohngebieten. In Tazacorte stiegen die Schwefeldioxidwerte nach Angaben des Nationalen Instituts für Toxikologie am Donnerstag erstmals an. Anwohner wurden aufgerufen, drinnen zu bleiben, um gesundheitliche Probleme zu vermeiden.