Vulkanausbruch : La Palma unterbricht Flugverbindungen und schliesst Schulen

Seit dem Beginn des Vulkanausbruchs auf La Palma am 19. September hat die zum Teil knapp 1300 Grad heisse Lava mehr als 2700 Gebäude zerstört oder beschädigt.

Der zerstörerische Vulkan in La Palma hat auch sechs Wochen nach seinem Ausbruch nichts an Heftigkeit eingebüsst.

Der Vulkan auf La Palma hat den Flugverkehr lahmgelegt: Alle Flüge zur Insel vor der Westküste Afrikas sind gestrichen. Grund dafür sei die grosse Menge an Vulkanasche, teilte der Flughafenbetreiber Aena am Dienstag mit. Da in einigen Teilen der Insel auch die Konzentration von Schwefeldioxid in der Luft zu hoch ist, machten die Behörden auch 22 Schulen zu, wie der staatliche TV-Sender RTVE berichtet.