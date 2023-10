La Punt Chamues-ch GR: «Ich denke, dass sie Angst hat» – Was ist mit Kelly passiert?

Am Abend vor dem Alpenabzug kam Kelly jedoch nicht mehr nach Hause.

Kelly und ihre Halterin arbeiteten seit vier Jahren auf einer Alp in Graubünden und genossen den Sommer auf dem Berg.

Seit einem Monat ist Kelly, eine Hütehündin auf einer Alp in Graubünden, nicht mehr nach Hause gekommen.

«Seitdem ich auf der Alp bin, ist die Kelly bei mir», sagt die Alphirtin (34) zu 20 Minuten. Seit vier Jahren ist sie in der Saison auf der Schafalp Stavel da Bestgas in der Nähe von La Punt Chamues-ch (GR) und hütet in Zusammenarbeit mit zwei Hunden Schafe. «Es war immer meine Leidenschaft, mit Tieren zu arbeiten», sagt sie. «Kelly ist mein Führhund, zwei Kilometer weit kann ich sie schicken», sagt die 34-Jährige.