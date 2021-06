Henri Laaksonen gelingt am French Open ein Exploit

Der Schweizer Henri Laaksonen schlägt in der zweiten Runde von Roland Garros die Weltnummer 11. Er bezwingt Roberto Bautista Agut in vier Sätzen 6:3, 2:6, 6:3, 6:2.

