Australian Open – Laaksonen, Golubic und Vögele scheitern früh, Hoffnungen liegen auf Bencic

Nach der Ausweisung vom ungeimpften Djokovic liegen alle Augen auf dem Zweiten der Weltrangliste und favorisierten Daniil Medwedew. Der Russe hatte in seinem ersten Australian-Open-Spiel ausgerechnet mit dem Schweizer Henri Laaksonen zu tun.

Der Schaffhauser legte einen Traumstart hin und konnte dem klaren Favoriten im ersten Game sogar das Aufschlagsspiel abnehmen. Doch dann gab der 29-Jährige das Spiel an den Russen ab und unterlag im ersten Durchgang Medwedew gleich mit 1:6. Nach dem ersten Satz legte der Schweizer mit finnischen Wurzeln mächtig auf, doch auch dies nützte nichts. Ein Break zum richtigen Zeitpunkt half Medwedew zum 6:4-Gewinn im zweiten Satz.

Hoffnungen auf Bencic und Teichmann

Auch die Schweizerinnen Stefanie Vögele und Viktorija Golubic müssen bereits nach der ersten Runde in Melbourne die Koffer wieder packen und die Heimreise antreten. Nach der erfolgreichen Qualifikation von Stefanie Vögele verlor die 31-Jährige in nur einer Stunde gegen die Weltnummer 25, Daria Kasatkina, klar mit 3:6, 1:6. Nur wenige Stunden zuvor musste ausserdem Viktorija Golubic in ihrem Startspiel gegen die Chinesin Zhan Shuai eine 3:6-, 4:5-Niederlage hinnehmen.