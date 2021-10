Wolverhampton (GB) : Labor in England verschickte 43’000 falsche Corona-Testresultate

Die Medizinstätte verschickte hunderttausendfach negative Resultate. Die Behörden gehen davon aus, dass dabei nicht alles mit rechten Dingen zu und her ging.

In einem Labor in der britischen Stadt Wolverhampton wurden offenbar Corona-Tests nicht korrekt verarbeitet.

Aus einem Labor in der Stadt Wolverhampton kamen in einem Zeitraum von mehreren Wochen fast ausschliesslich negative Resultate.

Etwa 43’000 Menschen in England könnten wegen eines Laborfehlers versehentlich zu Unrecht negative Corona-Testergebnisse erhalten haben. Die Gesundheitsbehörde Health Security Agency teilte am Freitag mit, dass die Untersuchungen in einem Labor in der Stadt Wolverhampton ausgesetzt worden seien. Insgesamt seien dort rund 400’000 Tests ausgewertet worden.