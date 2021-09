Rückstände von Lösungsmittel - Labor weist Schadstoffe in Gesichtsmasken nach

So wirst du Schadstoffe in Masken los

Wer sich Sorgen um Schadstoffe in Hygienemasken macht, kann diese leicht umgehen: Neue Masken sollten dafür zwei Tage an der frischen Luft ausgelüftet werden. Am besten hängt man die Maske in die Sonne. Denn Wärme sorgt dafür, dass die Schadstoffe keine Gase mehr abgeben. Darum kann eine neue Hygienemaske auch bei 50 bis 60 Grad für eine halbe Stunde bei laufender Lüftung in den Backofen gelegt werden.