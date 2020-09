Kritik von Epidemiologen : Labors wehren sich gegen Vorwurf der Langsamkeit

Der Präsident des Laborverbandes wehrt sich: Schweizer Labors führen derzeit 10’000 Corona-Tests durch und liefern das Resultat noch am gleichen Tag oder am Folgetag.

Am Rhythmus der Bearbeitung der Tests habe sich nichts geändert, sagte Conrad in einem Interview mit den Tamedia-Medien. In der Regel werde das Testresultat noch am gleichen Tag oder am Folgetag abgeliefert. Aber nicht immer sei dies innert 24 Stunden möglich.